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В Зацени продается очень необычный коттедж, который состоит из двух домов и 5 "комнат с кухней". Как такое возможно?
15.07.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В деревне Зацень Минского района на продажу выставили необычный коттедж, который состоит из двух домов (к ним еще пристраивается третий), и разделен на 5 жилых помещений с собственными кухнями и санузлами. На объявление
В деревне Зацень, по улице Прилесной на продажу
А вот в описании объекта автор уточняет, что это - комплекс зданий, состоящих из двух жилых домов и производственной пристройки. Жилая часть представляет собой два зеркальных двухэтажных здания с мансардой общей площадью 868,8 кв.м.
«Внутри находятся 5 жилых помещений, оборудованных индивидуальными кухнями, сан. узлами, ванными с джакузи, системой кондиционирования. В одном из зданий оборудована СПА зона, включающая в себя комнату отдыха, сауну и бассейн», - говорится в объявлении.
Автор сообщает, что так же начато возведения третей очереди жилой части комплекса - построен цокольный этаж. Вся территория охвачена централизованной системой видеонаблюдения. На территории находится стоянка, автоматические ворота.
Стоимость дома: 1 467 924 рубля ($572 000 по курсу Нацбанка), что очень дешево для такого объекта с таким расположением. Причем продавец готов к торгу.
Как на земле, которая предназначена для усадебной застройки, удалось возвести многоквартирный коттедж? А также как на одном участке получилось совместить два дома, а потом начать к ним пристраивать третий? И главное – безопасно ли это покупать? Все это Нам разъяснил архитектор и основатель архитектурной компании «Аверса-групп», председатель ассоциации проектных и строительных организаций при Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей Антон Гарустович:
- Если поездить по Минскому району, то можно найти там большое количество таких домов. Они строились в разное время и узаконивались по-разному. Чем раньше был построен этот дом, тем больше вероятность, что там все законно. Есть много вариантов, как так могло случится. Самый частый вариант, который встречается: строился дом, туда заселялись 5 семей (родители, их дети с семьями и так далее), и они могли обратиться в суд, что жить совместно они не могут. Было много заседаний, но суд решал их разделить на 5 отдельных квартир.
Но мы не знаем, что там с документами на этот дом и как там все оформлено. Может немного по-другому. В объявлении написано, что там 5 отдельных жилых комнат с собственными кухнями и санузлами. По современным нормативным актам многоквартирным домом считается тот, который разделен вертикально и нет общих жилых комнат. Но раньше можно было иметь даже общие помещения. Но мы тут читаем, что 5 жилых помещений, а не квартир, которые оборудованы отдельными кухнями. Да, юридически, если отдельная кухня, то это отдельная квартира. Но в документах к объекту может быть сказано, что это не помещение с отдельной кухней, а комната с кухонным оборудованием. И вообще это кухонное оборудование может не проходить по документам. И тогда это не отдельные квартиры, а комнаты.
Два жилых дома могут быть на одном участке. Это получается - «блокированный двухквартирный, или трехквартирный жилой дом». В документах тогда должно быть, что земля выделена под блокированный двухквартирный дом. Или просто под дом – в разное время по-разному писали, это не нарушение.
То, что там начато возведение третьей очереди строительство дома – ну так это по документам надо смотреть, что там начато. Это продавец может говорить, что начато, а документы будут утверждать об обратном. Может это просто пристройка. Может это третья квартира многоквартирного блокированного дома строится. К примеру – таунхаусы. Это и многоквартирная, с одной стороны, и усадебная застройка с другой. Может здесь так, надо смотреть документы.
Рекомендую обратить особое внимание на свидетельство на землю: под что там выделялась земля. На свидетельство на недвижимость – законсервированный это объект или уже введенный в эксплуатацию, многоквартирный это дом или коттедж. И на техпаспорт. Если их несколько, то на техпаспорт каждого объекта. Также проконсультируйтесь по дому с сельсоветом, земслужбой и кадастровым агентством.
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В Зацени продается очень необычный коттедж, который состоит из двух домов и 5 "комнат с кухней". Как такое возможно?
В деревне Зацень Минского района на продажу выставили необычный коттедж, который состоит из двух домов (к ним еще пристраивается третий), и разделен на 5 жилых...
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