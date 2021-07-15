Стоимость дома: 1 467 924 рубля ($572 000 по курсу Нацбанка), что очень дешево для такого объекта с таким расположением. Причем продавец готов к торгу.

Как на земле, которая предназначена для усадебной застройки, удалось возвести многоквартирный коттедж? А также как на одном участке получилось совместить два дома, а потом начать к ним пристраивать третий? И главное – безопасно ли это покупать? Все это Нам разъяснил архитектор и основатель архитектурной компании «Аверса-групп», председатель ассоциации проектных и строительных организаций при Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей Антон Гарустович:

- Если поездить по Минскому району, то можно найти там большое количество таких домов. Они строились в разное время и узаконивались по-разному. Чем раньше был построен этот дом, тем больше вероятность, что там все законно. Есть много вариантов, как так могло случится. Самый частый вариант, который встречается: строился дом, туда заселялись 5 семей (родители, их дети с семьями и так далее), и они могли обратиться в суд, что жить совместно они не могут. Было много заседаний, но суд решал их разделить на 5 отдельных квартир.