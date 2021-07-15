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Проект по оцифровке технического регулирования запускают в ЕАЭС

15.07.2021 13:01 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о начале реализации проекта "Цифровое техническое регулирование Евразийского экономического союза", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Основная его цель - цифровизация процессов формирования обязательных требований к продукции, разработки техрегламентов и перечней международных и региональных стандартов в сфере технического регулирования, - пояснили в ЕЭК. - Это масштабный проект, по итогам которого будет оцифровано более десяти тысяч документов".

Проект затронет изготовителей, экспортеров, импортеров, поставщиков, потребителей продукции, органы, осуществляющие оценку соответствия, уполномоченные органы государств - членов ЕАЭС по техническому регулированию, национальные органы по стандартизации, аккредитации и другие организации.

"Задачи этого цифрового проекта очень амбициозны - мы ожидаем, что он станет новым драйвером развития и интеграции в сфере технического регулирования, позволит вывести систему на принципиально новый уровень. Его реализация позволит ускорить создание и вывод на рынок новой продукции, отвечающей актуальным обязательным требованиям, сократить затраты на проведение процедур оценки соответствия и время разработки технических регламентов союза", - отметил член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.

Планируется, что в 2022-2023 годах будет разработана система сервисов, необходимых для реализации проекта. На 2023-2024 годы намечен ввод наднационального компонента и сервисов в промышленную эксплуатацию. Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств ЕЭК.

"Проект разработан в соответствии с основными направлениями реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года, утвержденными решением Высшего Евразийского экономического совета, и механизмами реализации проектов в рамках цифровой повестки союза", - добавили в пресс-службе.-0-

 
 
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Проект затронет изготовителей, экспортеров, импортеров, поставщиков, потребителей продукции, органы, осуществляющие оценку соответствия, уполномоченные органы...
 
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