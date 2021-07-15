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Ставка рефинансирования с 21 июля повышается до 9,25% годовых
15.07.2021 16:19 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 21 июля 2021 года ставка рефинансирования составит 9,25% годовых. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.
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С 21 июля 2021 года ставка рефинансирования составит 9,25% годовых.
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