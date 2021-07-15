Производство сельхозпродукции в Беларуси в I полугодии снизилось на 0,3%

Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции сельского хозяйства в Беларуси в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) в январе-июне составило Br7,9 млрд, или в сопоставимых ценах 99,7% к уровню аналогичного периода 2020 года, сообщает БЕЛТА.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на Br7,7 млрд, или в сопоставимых ценах 100,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий получено 900 тыс. т скота и птицы в живом весе, 3911,9 тыс. т молока, 1738,1 млн яиц. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,5% объема производства скота и птицы в живом весе, 97,3% молока и 85,1% яиц.

На 1 июля в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, в том числе 1,4 млн коров. Численность свиней составила 2,5 млн.-0-