Как ускорить строительство дома. Советы инженера и архитектора

Источник материала: realt.by

Всем привет, с вами Realt и это второй выпуск нашей новой рубрики "Стройка без косяков" о строительстве и ремонте. Сегодня архитектор Никита Абанин из ZROBIM Architects и инженер-строитель Евгений Лукашевич поговорят на очень актуальную тему ─ как уменьшить сроки строительства и почему так важно иметь проект дома. Также обсудим различные технологии строительства. Приятного просмотра!