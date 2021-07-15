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Как ускорить строительство дома. Советы инженера и архитектора
15.07.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Всем привет, с вами Realt и это второй выпуск нашей новой рубрики "Стройка без косяков" о строительстве и ремонте. Сегодня архитектор Никита Абанин из ZROBIM Architects и инженер-строитель Евгений Лукашевич поговорят на очень актуальную тему ─ как уменьшить сроки строительства и почему так важно иметь проект дома. Также обсудим различные технологии строительства. Приятного просмотра!
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Всем привет, с вами Realt и это второй выпуск нашей новой рубрики "Стройка без косяков" о строительстве и ремонте. Сегодня архитектор Никита Абанин из ZROBIM Architects и...
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