МАГАТЭ в декабре оценит ядерную и радиационную безопасность Беларуси

Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пост-миссия МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности Беларуси пройдет в декабре 2021 года, сообщили БЕЛТА в Госатомнадзоре.

Представители Госатомнадзора 13-14 июля приняли участие в подготовительном совещании с МАГАТЭ перед проведением пост-миссии по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры (пост-миссия IRRS). Мероприятие было организовано в формате видеоконференции. В ходе совещания стороны обсудили тематические и административные аспекты подготовки к пост-миссии IRRS, определили формат, сроки ее проведения и мероприятия, которые необходимо выполнить для подготовки к пост-миссии.

Первоочередной задачей предстоящей пост-миссии IRRS является обзор выполнения рекомендаций и предложений миссии IRRS 2016 года. Руководителем пост-миссии IRRS назначен заместитель директора Швейцарской федеральной инспекции по ядерной безопасности (ENSI) Джордж Шварц.

В ходе подготовительного совещания Госатомнадзор представил информацию об основных изменениях с 2016 года по настоящее время по направлениям, входящим в поле зрения миссии IRRS. Стороны обсудили предварительную программу и формат пост-миссии IRRS, определили, что в Беларуси она будет работать с 5 по 13 декабря 2021 года, запланировали визит на площадку БелАЭС. За два месяца до прибытия пост-миссии IRRS в страну белорусская сторона представит экспертам миссии соответствующие материалы для предварительного изучения.

"Проведение пост-миссии IRRS продолжит последовательные действия Беларуси по приглашению в страну международных оценочных миссий и партнерских проверок, результаты которых используются для дальнейшего совершенствования созданной в нашей стране инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности и ее отдельных компонентов на основе рекомендаций МАГАТЭ и лучшего международного опыта", - сказали в Госатомнадзоре.

Как отметили в ведомстве, миссия IRRS была проведена в Беларуси в 2016 году. Более 20 экспертов во главе с генеральным директором Финского агентства по ядерной безопасности (STUK) Петтери Тииппана всесторонне изучили регулирующую инфраструктуру страны и деятельность на предмет их соответствия рекомендациям МАГАТЭ. Группа экспертов IRRS пришла к выводу, что в Беларуси создана регулирующая инфраструктура ядерной и радиационной безопасности, в ходе миссии продемонстрирована твердая приверженность реализации принципов обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Эксперты отметили 2 положительные практики, сформулировали 25 рекомендаций и 20 предложений по дальнейшему совершенствованию регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности и ее отдельных компонентов, которые послужили основой для разработки соответствующего Национального плана мероприятий. Отчет миссии IRRS 2016 года размещен в открытом доступе на интернет-ресурсе Госатомнадзора.-0-