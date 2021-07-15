В Беларуси снизились цены на MacBook Air 13"

В МТС стало проще обзавестись ноутбуком от компании Apple. А все потому, что цены на MacBook Air 13" из модельного ряда 2020 года снизились в рамках акций «Удачная покупка» и «Вам бонус!»

Обе акции дают возможность приобрести легкий и универсальный ноутбук со значительной выгодой.

По акции «Удачная покупка» MacBook Air 13" (2020) с SSD-накопителем на 256 ГБ сейчас можно забрать за 2999 рублей.

При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 285 рублей, а на два года – 142 рубля.

Версия с 512 ГБ подешевела до 3999 рублей. В рассрочку на один и два года ежемесячные выплаты снижены до 380 и 190 рублей соответственно.

Цены на MacBook Air в рамках акции «Вам бонус!» еще выгоднее.

Согласно ее условиям, MacBook Air 13" (2020) с 256 ГБ предлагается за 2799 рублей, а с 512 ГБ – за 3799 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 275 рублей за версию с меньшим объемом памяти и 370 рублей – с большим. В рассрочку на два года платежи уменьшены до 132 и 180 рублей в месяц соответственно.