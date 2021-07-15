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В Беларуси снизились цены на MacBook Air 13"
15.07.2021 18:11 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В МТС стало проще обзавестись ноутбуком от компании Apple. А все потому, что цены на MacBook Air 13" из модельного ряда 2020 года снизились в рамках акций «Удачная покупка» и «Вам бонус!»
Обе акции дают возможность приобрести легкий и универсальный ноутбук со значительной выгодой.
По акции
При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 285 рублей, а на два года – 142 рубля.
Версия с 512 ГБ подешевела до 3999 рублей. В рассрочку на один и два года ежемесячные выплаты снижены до 380 и 190 рублей соответственно.
Цены на MacBook Air в рамках акции «Вам бонус!» еще выгоднее.
Согласно ее условиям,
Подробнее об условиях действия акции
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В МТС стало проще обзавестись ноутбуком от компании Apple. А все потому, что цены на MacBook Air 13" из модельного ряда 2020 года снизились в рамках акций «Удачная покупка» и...
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