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Ставка рефинансирования в Беларуси повышена до 9,25%

15.07.2021 18:11 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Нацбанк повысил ставку рефинансирования с 8,5% до 9,25% на фоне повышения инфляции.

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

«С 21 июля 2021 года ставка рефинансирования составит 9,25% годовых, ставка по кредиту овернайт - 10,25% годовых, ставка по депозиту овернайт - 8,25% годовых», - говорится в пресс-релизе НББ.

Данные решения приняло правление НББ в четверг по итогам заседания по денежно-кредитной политике. Было констатировано, что повышение ставки вызвано ускорением инфляции, которое ране «ожидалось».

«Как ожидалось, в II квартале 2021 года продолжилось ускорение годового темпа роста потребительских цен, начавшееся в конце 2020 года. Вместе с тем интенсивность инфляционных процессов повысилась, что главным образом обусловлено более значимым проинфляционным внешним фоном», - говорится в релизе.

Инфляция ускорилась из-за роста цен на мировых рынках товаров (в том числе энергоресурсов, строительных материалов, продовольствия) в результате расширения потребительского спроса на фоне сохраняющихся затруднений в производстве и логистике.

Причиной интенсивного роста цен в Беларуси названы и «инфляционные ожидания экономических агентов». А сдерживающим фактором было укрепление белорусского рубля во II квартале и сохранение контроля за денежным предложением.

По итогам III квартала прогнозиуется сохранение годовой инфляции примерно на уровне июня текущего года. В июне цены выросли на 9,9% по стравнению с аналогичным периодом 2020 года. В дальнейшем интенсивность инфляционных процессов станет замедляться и по итогам 2021 года инфляция составит около 9%. Регулятор считает, что в 2022 году она снизится до 6%.

Предыдущее изменения ставки рефинансирования было 21 апреля, когда она повысилась с 7,75% до 8,5% годовых. Перед этим 12 марта Нацбанк решил не менять ставку рефинансирования, она осталась 7,75%. Тогда регулятор принял решение рассматривать вопрос по ставке рефинансирования только в том случае, когда это будет необходимо.

Что касается инфляции, то в мае она увеличилась на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это – самый высокий показатель за последние 5 лет.

 
 
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Нацбанк повысил ставку рефинансирования с 8,5% до 9,25% на фоне повышения инфляции. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
 
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