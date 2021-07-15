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Ставка рефинансирования в Беларуси повышена до 9,25%
15.07.2021 18:11 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Нацбанк повысил ставку рефинансирования с 8,5% до 9,25% на фоне повышения инфляции.
Об этом
«С 21 июля 2021 года ставка рефинансирования составит 9,25% годовых, ставка по кредиту овернайт - 10,25% годовых, ставка по депозиту овернайт - 8,25% годовых», - говорится в пресс-релизе НББ.
Данные решения приняло правление НББ в четверг по итогам заседания по денежно-кредитной политике. Было констатировано, что повышение ставки вызвано ускорением инфляции, которое ране «ожидалось».
«Как ожидалось, в II квартале 2021 года продолжилось ускорение годового темпа роста потребительских цен, начавшееся в конце 2020 года. Вместе с тем интенсивность инфляционных процессов повысилась, что главным образом обусловлено более значимым проинфляционным внешним фоном», - говорится в релизе.
Инфляция ускорилась из-за роста цен на мировых рынках товаров (в том числе энергоресурсов, строительных материалов, продовольствия) в результате расширения потребительского спроса на фоне сохраняющихся затруднений в производстве и логистике.
Причиной интенсивного роста цен в Беларуси названы и «инфляционные ожидания экономических агентов». А сдерживающим фактором было укрепление белорусского рубля во II квартале и сохранение контроля за денежным предложением.
По итогам III квартала прогнозиуется сохранение годовой инфляции примерно на уровне июня текущего года. В июне цены выросли на 9,9% по стравнению с аналогичным периодом 2020 года. В дальнейшем интенсивность инфляционных процессов станет замедляться и по итогам 2021 года инфляция составит около 9%. Регулятор считает, что в 2022 году она снизится до 6%.
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Что касается инфляции, то в мае она
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Нацбанк повысил ставку рефинансирования с 8,5% до 9,25% на фоне повышения инфляции. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
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