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В ЕАЭС приступят к кооперации в авиастроении

15.07.2021 18:17 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия сформирует перечни предприятий, готовых к совместным кооперационным проектам в авиастроении. Такое поручение дали ЕЭК вице-премьеры стран Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Формирование единых перечней - своего рода точка отсчета для запуска большой кооперационной работы по авиастроению в ЕАЭС, - заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян. - Этим шагом мы усилим информационное взаимодействие между предприятиями, работающими в сфере авиастроения ЕАЭС. Увидим их будущий потенциал, если компании решатся работать в единой производственной связке".

Министр ЕЭК обозначил возможные варианты дальнейшего расширения сотрудничества в сфере кооперации и акцентировал внимание на организации сборочных производств, организации и развитии системы сервисного обслуживания и ремонта авиационной техники, расширении применения произведенных в ЕАЭС комплектующих, а также освоении производства новых видов продукции в соответствии с потребностями предприятий авиационной промышленности.

"В наших странах есть понимание того, что потенциал у предприятий Союза в сфере авиастроения большой и реализовать этот потенциал мы должны в полной мере. Для этого существуют технологические и кадровые возможности. Нужно лишь объединить усилия", – сказал Артак Камалян.

Единые перечни будут сформированы на основании данных, предоставляемых уполномоченными органами государств союза о производимых предприятиями товарах с указанием их кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, а также реквизитов и контактной информации самих предприятий-производителей.

"Единый перечень может стать катализатором для реализации совместных кооперационных проектов, а также помочь созданию в союзе цепочек добавленной стоимости. Единые перечни намечено опубликовать на официальном сайте Евразийского экономического союза. Документы будут постоянно дополняться", - добавили в пресс-службе.-0-

 
 
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"Формирование единых перечней - своего рода точка отсчета для запуска большой кооперационной работы по авиастроению в ЕАЭС", - заявил член Коллегии (министр) по...
 
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