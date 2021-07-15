План формирования общего рынка органической сельхозпродукции ЕАЭС одобрен Советом ЕЭК

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15 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии одобрил проект дорожной карты по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Принятие документа позволит сформировать необходимую базу для сотрудничества производителей стран ЕАЭС в одном из самых перспективных и высокомаржинальных направлений агропромышленного производства, - отметили в пресс-службе. - В мире наблюдается динамичный рост рынка органической продукции. Согласно опубликованным в этом году данным Научно-исследовательского института органического сельского хозяйства (FiBL) глобальный рынок оценивается более чем в 100 млрд евро".

"Темпы развития такого производства в Евразийском экономическом союзе остаются не самыми высокими: доля задействованных в органическом сельском хозяйстве площадей не превышает 1% от общей пашни, - констатировал член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян. - Замедляет развитие этой отрасли в том числе отсутствие единого законодательства, следствием чего являются низкий уровень взаимной торговли и недостаточно развитый процесс кооперации между странами. Однако положительная динамика тоже прослеживается, и она может усилиться в результате унификации законодательства в странах союза".

Дорожная карта включает мероприятия по созданию в Евразийском экономическом союзе надлежащей системы регулирования рынка органической сельскохозяйственной продукции. Для достижения этой цели будет разработан проект международного договора, направленного на обеспечение свободного обращения этого вида продукции в ЕАЭС.

"Проект дорожной карты также включает мероприятия по развитию сотрудничества ЕЭК с профильными международными организациями - Международной федерацией движений за органическое сельское хозяйство (IFOAM) и Научно-исследовательским институтом органического сельского хозяйства. Реализация экспортного потенциала союза с выходом евразийских производителей на перспективные рынки третьих стран и увеличением экспортных поставок - один из приоритетов начатой работы", - добавили в пресс-службе.-0-