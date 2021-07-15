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ФОТОФАКТ: "БЕЛДЖИ" представил новую модель Geely
15.07.2021 19:25 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
15 июля, Борисовский район /Корр. БЕЛТА/. "БЕЛДЖИ" представил новую модель Geely Atlas Pro.-0-
Фото Оксаны Манчук
Директор предприятия "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский и министр промышленности Петр Пархомчик
Футболист Павел Рыбак и конькобежка Марина Зуева
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15 июля, Борисовский район /Корр. БЕЛТА/. "БЕЛДЖИ" представил новую модель Geely Atlas Pro.-0- Фото Оксаны Манчук Директор предприятия "БЕЛДЖИ"...
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