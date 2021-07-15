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Кипит работа в эти дни и на белорусских полях. В Брестской области уже приступили к уборочной кампании. Старинный обряд "Зажинки" провели в Малоритском районе. Ну а после на поле вышла современная техника. В аномальную жару комбайны выезжают в 6:00. О горячих буднях аграриев - Мария Тройнич.

С песнями и в народных костюмах: уборочную кампанию в Малоритском районе начинают с красивого обряда "Зажинки". Традиции несколько веков. И в деревне Хотислав у нее свои особенности. Первые снопы хлеборобы выходили жать босиком, чтобы быть ближе к земле. Народный обряд Галина Хомик переняла от своих родителей. По ее словам, в ее семье начало уборки было настоящим праздником, к которому готовились несколько дней.

Уборка хлеба началась в Беларуси







Сегодня тем, кто трудится на полях, помогает современная техника. Предприятию подарили современную навигационную систему точного земледелия. Она устанавливается в технику и через связь со спутником позволяет проводить работу с точностью до сантиметров. По словам механизаторов, сейчас самое сложное - справиться с погодными условиями. На поле - жара плюс 35.

В этом сезоне опасения за урожай все же есть: по словам агрономов, на местных полях выпало мало осадков. Это повлияло на налив колосьев и состояние зерновых в целом.

Сергей Степанюк, директор ОАО "Красный партизан":

У нас есть своя станция. И она показала, что в прошлом году выпало в два раза больше осадков. А на наших бедных почвах это - определяющий фактор. Мы сделали все: мы посеяли вовремя, мы дали удобрения, подкормили. Нас больше всего коснулась засуха.Тритикале убирают одновременно с озимым рапсом. Эта культура тоже страдает от засухи и палящего солнца.

Всего в хозяйстве "Красный партизан" в этом сезоне нужно обмолотить 915 гектаров зерновых. Сегодня комбайны вышли в поле в шесть часов утра. Чтобы солнце не высушило урожай, нужно успеть убрать максимум.

Мониторинг условий работы на полях

Впрочем, в погоне за результатом нельзя забывать о самом важном ресурсе. Сегодня Федерация профсоюзов проверила, в каких условиях трудятся люди. Безопасна ли техника, как организован режим работы и отдыха, а также подвоз горячего питания - важно все. Особенное внимание в нынешних условиях уделяют температурному режиму. Такой мониторинг проводят в каждом регионе страны.















Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Отрасль сельского хозяйства - это отрасль, где повышенный травматизм. И здесь должно быть особое внимание к условиям техники безопасности. Когда есть ответственность и со стороны нанимателя, и со стороны работодателя, тогда и травматизма нет.





Жаркая пора для аграриев только начинается. Сейчас на полях убирают хлеб, который пострадал от засушливой погоды. А к основной жатве зерновых в регионе приступят через неделю.





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