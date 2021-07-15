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С 21 июля ставка рефинансирования - 9,25 % годовых

15.07.2021 22:49 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси новая ставка рефинансирования. 21 июля этот показатель вырастет до 9,25 % годовых.  Такое решение приняло сегодня руководство Нацбанка на заседании по денежно-кредитной политике. Среди причин регулятор называет ускорение роста потребительских цен как в Беларуси, так и мире. В то же время белорусский рубль стабилен, а контроль за денежным предложением ограничивает инфляционные процессы внутри страны. 


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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси новая ставка рефинансирования. 21 июля этот показатель вырастет до 9,25 % годовых.  Такое решение приняло сегодня руководство Нацбанка на заседании по...
 
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