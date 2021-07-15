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С сентября налоговая начнет присылать белорусам извещения по уплате транспортного налога

16.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

С этого года техосмотр отвязали от госпошлины. Вместо нее нужно заплатить транспортный налог. Его, кстати, платят владельцы и за машину или мотоцикл, которые зарегистрированы, но при этом не на ходу. Снять их с учета нужно было до 1 июля. Плательщиками могут быть как организации, так и физлица, в том числе зарегистрированные в качестве ИП, а в случае, когда машина отдана в лизинг, то лизингополучатель.

В базе автолюбителей, которым в этом году нужно обязательно уплатить аванс за транспортный налог, сейчас 1 миллион 300 тысяч белорусов. Когда ждать извещения от налоговой и до какого числа аванс обязательно внести? Об этом спросим у начальника Главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский. (видео)


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С этого года техосмотр отвязали от госпошлины. Вместо нее нужно заплатить транспортный налог. Его, кстати, платят владельцы и за машину или мотоцикл, которые...
 
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