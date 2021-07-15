БелТПП и Белтаможсервис согласовали совместные мероприятия

Источник материала: БT

Белтаможсервис и Белорусская торгово-промышленная палата подписали план-стратегию мероприятий по взаимодействию. Совместный документ определяет конкретные направления сотрудничества, например, с зарубежными компаниями для создания благоприятных условий внешних продаж, организацию корпоративного обучения работников, сотрудничество в сфере оказания услуг по сертификации, а также информационным и логистическим.

Общие мероприятия направлены на усиление роли национального экспорта и значительное расширение спектра его возможностей. Более подробно об этом поговорим сейчас с председателем Белорусской торгово-промышленной палаты Владимиром Улаховичем. (видео)





Читайте также:





