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БелТПП и Белтаможсервис согласовали совместные мероприятия

16.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белтаможсервис и Белорусская торгово-промышленная палата подписали план-стратегию мероприятий по взаимодействию. Совместный документ определяет конкретные направления сотрудничества, например, с зарубежными компаниями для создания благоприятных условий внешних продаж, организацию корпоративного обучения работников, сотрудничество в сфере оказания услуг по сертификации, а также информационным и логистическим.

Общие мероприятия направлены на усиление роли национального экспорта и значительное расширение спектра его возможностей. Более подробно об этом поговорим сейчас с председателем Белорусской торгово-промышленной палаты Владимиром Улаховичем. (видео)


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Теги: Минск
 
 
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Белтаможсервис и Белорусская торгово-промышленная палата подписали план-стратегию мероприятий по взаимодействию. Совместный документ определяет конкретные...
 
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