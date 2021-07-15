Ценовой коридор на пиломатериалы ввела БУТБ

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Республиканское унитарное предприятие "Белгослес" определено оператором единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней. В Беларуси такая система внедряется впервые. Обязательной к использованию она станет с 20 августа. Надо сказать, по сравнению с прошлым годом цены на некоторые стройматериалы, в том числе древесину, выросли в два, а то и в три раза. Причина тому - значительное повышение спроса на этот товар на внешних рынках. Беларусь с открытой экономикой, экспортно ориентирована. Потому ценники вскоре пошли вверх и у нас.

Чтобы не создавать искусственный ажиотаж, приостановить рост у нас в стране и поставить на паузу желание у некоторых поставщиков заработать сверх, Белорусская универсальная торговая биржа ввела в июле ценовой коридор с фиксированной верхней границей на пиломатериалы. Ограничения касаются торгов для внутреннего рынка. Что это за механизм регулирования? Подробности в нашем следующем сюжете. Рассказывает Вероника Бута. (видео)





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