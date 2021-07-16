Дачи с большими участками, газом, лесом и прудом. Репортаж из садовых товариществ между Фаниполем и Дзержинском

Источник материала: realt.by

Продолжаем рассказывать вам об интересных дачных массивах недалеко от столицы . В этот раз мы посетили сразу несколько садовых товариществ, у которых, по сути, одно название - "Пятигорье". И таких здесь - пять штук. До дач - 25 километров от Минска. С одной стороны - лес и пруд, с трех других - живописные поля. Мы подъехали к массиву со стороны пруда.

Говорят, в лесном пруду купаются. Но нынешняя жара ввела свои коррективы - вода не выглядит кристальной. Что не мешает рыбакам испытывать удачу.

Как всегда, в таких садоводческих товариществах самые симпатичные дома жмутся к лесу. Он тут смешанный, непролазный, но все же это лес.

В целом товарищества великолепны: есть газ, участки большие, по 8-10 соток. Видно, что часть домов - для постоянного проживания. В будний день тут было достаточно многолюдно: все, кому не нужно быть в городе, кто в отпуске или может работать дистанционно, переживают эту жару в тени собственных яблонек и вишен.

Разговорились с местной дачницей. Она заметила нас, когда рассматривали ее шикарный огород. Женщина подтвердила: земля - плодородная, местная вода хороша для полива, газ подвели те, кто хочет жить тут круглый год. Таких достаточно много. И правда, до Минска - 15 минут езды на машине. Есть электричка (до станции "Пятигорье" идти около километра), есть маршрутки. Но дачников, которые этим пользуются, похоже, немного. Судя по качеству домов, тут нет малоимущих. И много тех, кто любит цветы.

Кажется, дачники "Пятигорья-1" и "Пятигорья-2" соревнуются, у кого выйдет участок милее. Соревнование идет на пользу - тут даже прогуливаться приятно. И очень тихо. Не слышно дорог, не слышно электричек.

Кстати, в товариществе - широкие проезды, большая часть подсыпана асфальтовой крошкой. И ширину их блюдут - видели, как разросшиеся в проезд шиповник и кусты протравлены, погибли и через годик исчезнут.

В массиве много реконструированных дач, есть вкрапления новостроек и строящихся. Откровенной "заброшки" практически нет.

Что продается в Пятигорьях?

Мы видели потенциальные дачи на продажу, но в базе их, что удивительно, нет.

Из актуальных предложений - участок в "Пятигорье-6". "Удобные подъездные пути, маршрутки, ост. электрички «Пятигорье». Очень живописное место, лес, озеро в шаговой доступности, криница! Газовая труба идет по границам участка. Прекрасная возможность воплотить ваши идеи в жизнь!" - пишет продавец. Надел более чем в 8 соток предлагается за эквивалент 3200 долларов с торгом.

Впрочем, стандартные "квадратные" 10 соток, как поведали нам местные, продаются тут по цене от 5 тысяч долларов. Но, как всегда, о самых интересных предложениях можно узнать у председателей садового товарищества. Они охотно рассказывают, что продается, поскольку заинтересованы, чтобы не нарастала масса "заброшки", чтобы каждый участок был выкошен и опрятен, а каждый владелец вовремя вносил оплату по взносам и "коммуналке".