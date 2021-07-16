|
Петришенко примет участие в заседании Совета ЕЭК
16.07.2021 08:11 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра, член Совета Евразийской экономической комиссии от Беларуси Игорь Петришенко сегодня примет участие в заседании Совета ЕЭК в режиме видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
В повестку дня включено 9 вопросов, в дальнейшем подлежащих рассмотрению на заседании Евразийского межправительственного совета.
Планируется рассмотреть проекты докладов Евразийской экономической комиссии о ходе формирования общих рынков нефти и газа, проект плана мероприятий по формированию цифровых транспортных коридоров и маршрутов в интересах развития торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и Китаем, а также дорожную карту по реализации основных направлений и этапов реализации скоординированной транспортной политики государств - членов союза и другие.
В пресс-службе отметили, что особое внимание будет уделено формированию повестки предстоящего заседания Евразийского межправительственного совета, запланированного на 19-20 августа 2021 года в г.Чолпон-Ате (Кыргызская Республика).-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В повестку дня включено 9 вопросов, в дальнейшем подлежащих рассмотрению на заседании Евразийского межправительственного совета.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)