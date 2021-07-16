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Петришенко примет участие в заседании Совета ЕЭК

16.07.2021 08:11 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра, член Совета Евразийской экономической комиссии от Беларуси Игорь Петришенко сегодня примет участие в заседании Совета ЕЭК в режиме видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В повестку дня включено 9 вопросов, в дальнейшем подлежащих рассмотрению на заседании Евразийского межправительственного совета.

Планируется рассмотреть проекты докладов Евразийской экономической комиссии о ходе формирования общих рынков нефти и газа, проект плана мероприятий по формированию цифровых транспортных коридоров и маршрутов в интересах развития торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и Китаем, а также дорожную карту по реализации основных направлений и этапов реализации скоординированной транспортной политики государств - членов союза и другие.

В пресс-службе отметили, что особое внимание будет уделено формированию повестки предстоящего заседания Евразийского межправительственного совета, запланированного на 19-20 августа 2021 года в г.Чолпон-Ате (Кыргызская Республика).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В повестку дня включено 9 вопросов, в дальнейшем подлежащих рассмотрению на заседании Евразийского межправительственного совета.
 
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