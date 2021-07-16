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БелТПП и Кенийская нацпалата торговли и промышленности подписали соглашение о сотрудничестве

16.07.2021 09:27 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата и Кенийская национальная палата торговли и промышленности подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили руководители двух организаций во время онлайн-встречи с представителями кенийских деловых кругов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БелТПП.

"Чтобы посодействовать белорусским и кенийским предпринимателям в развитии деловых связей, расширении взаимовыгодного сотрудничества БелТПП и Кенийская национальная палата торговли и промышленности договорились совместно организовывать бизнес-миссии, проводить выставки, ярмарки, форумы, семинары и другие мероприятия с участием бизнеса Беларуси и Кении, осуществлять обмен коммерческими предложениями и информацией о торгово-экономическом потенциале двух стран, сотрудничать в области международного арбитража", - отметили в палате.

В онлайн-мероприятии также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кении Павел Взяткин, представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, Министерства иностранных дел Кении, ОАО "Банк развития Республики Беларусь", Инвестиционного агентства Кении и более 50 представителей бизнеса двух стран.

В ходе встречи стороны рассмотрели потенциальные возможности для расширения торгово-экономического сотрудничества в агропромышленном секторе, пищевой промышленности, в области информационных технологий, образования, а также перспективы создания совместных производств, организации поставок белорусской сельскохозяйственной продукции в Кению, импорта кенийских кофе, чая, свежих фруктов и овощей, сухофруктов, бобовых культур. На мероприятии были представлены возможности Кении как торгово-логистического хаба для белорусского бизнеса в Восточной и Центральной Африке, инструменты финансирования экспортных поставок белорусской техники в страны Африканского континента.

Онлайн-встреча была организована Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Кенийской национальной палатой торговли и промышленности при поддержке посольства Беларуси в Кении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата и Кенийская национальная палата торговли и промышленности подписали...
 
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