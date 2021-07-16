Биржевой товарооборот Беларуси и России за I полугодие вырос в 2 раза

Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма сделок между субъектами хозяйствования России и Беларуси на Белорусской универсальной товарной бирже за первое полугодие 2021 года составила $63 млн, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Наиболее востребованными белорусскими товарами на российском рынке были сливочное масло, сухое молоко и строительные материалы. На эту продукцию пришлось около 90% от общего объема экспорта, который с начала года увеличился в 3,7 раза и достиг $30,4 млн. В импорте товаров из России преобладал черный металлопрокат и уголь. Удельный вес этих позиций составил более 85% ($24,5 млн), при этом общая сумма импортных сделок выросла на 15% по сравнению с первым полугодием 2020 года.

"Одним из важнейших факторов, положительно повлиявших на рост объемов биржевой торговли с Россией, стала активизация работы с компаниями из регионов. С начала года на биржевую площадку пришли 126 новых участников. При этом наибольший объем сделок по итогам полугодия зафиксирован с субъектами хозяйствования Ленинградской, Московской и Смоленской областей. В денежном выражении это $28,6 млн, $7,2 млн и $5,5 млн соответственно. Лидерство Ленинградской области обусловлено, с одной стороны, значительными объемами закупок белорусского цемента и молочной продукции, а с другой - поставками угля для нужд белорусских предприятий. Отдельного упоминания заслуживают Новосибирская и Ивановская области России. Первая является крупнейшим покупателем белорусского сухого молока, а вторая - сливочного масла", - отметил Роман Янив.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-