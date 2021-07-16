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Цены топчутся на месте. Обзор рынка продажи квартир в Минске в июне 2021 года
16.07.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Текущий уровень покупательской активности – один из самых высоких для начала лета за последние 10 лет – большее количество сделок в июне отмечалось лишь в 2016 и 2017 годах.
В то же время предложение демонстрировало отрицательную динамику: количество выставленных на продажу объектов за месяц сократилось на 4%.
Доля «однушек» в общем спросе по-прежнему остается довольно высокой – 47%. Более того, общее число сделок выросло как раз за счет роста сделок с 1-комнатными квартирами (+7% по сравнению с маем). Количество проданных 2- и 3-комнатных квартир за месяц, напротив, сократилось на 3% и 4% соответственно.
Квартирами в готовых новостройках интересовались не чаще обычного – доля сделок с ними не превышала средних для месяца 13%.
Реже, чем обычно покупали квартиры в Московском и Фрунзенском районах, в то время как доля Ленинского и Октябрьского районов в июне подросла.
Покупатели большее предпочтение отдавали квартирам в современных каркасных домах, в то время как в современных и типовых «панельках», а также в старых кирпичных домах квартиры приобретали реже обычного.
Цены
Существенных изменений в уровне цен на квартиры в столице в июне не произошло – квадратный метр продавали в среднем за 1293 $ (+0.3% к маю).
В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):
1-комнатные квартиры: 1354 $/м2 (+0.1% за месяц) — $ 47 000;
2-комнатные квартиры: 1254 $/м2 (+0.2%) — $ 58 950;
3-комнатные квартиры: 1194 $/м2 (-0.3%) — $ 74 000;
4-комнатные квартиры: 1114 $/м2 (-8%) — $ 88 882.
Как и в сделках, так и в предложении заметных изменений в уровне цен на квартиры за месяц не случилось: средняя цена квадратного метра квартир в июне составляла 1242 $, что только на 0.3% больше, чем в мае.
Среди соседних столиц и крупных городов региона в июне, напротив, наблюдался заметный рост цен на квартиры. Сильнее остальных за месяц выросла средняя цена квадратного метра в Москве и Санкт-Петербурге – на 5% и 2% соответственно. В Вильнюсе и Варшаве квартиры прибавили в цене по 1.5%. Единственным исключением стал Киев, где по сравнению с маем квадратный метр стал дешевле на 1%.
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В июне спрос на квартиры в Минске рос на протяжении всего месяца, и по итогу количество сделок купли-продажи по сравнению с маем увеличилось на 3%.
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