Цены топчутся на месте. Обзор рынка продажи квартир в Минске в июне 2021 года

Доля «однушек» в общем спросе по-прежнему остается довольно высокой – 47%. Более того, общее число сделок выросло как раз за счет роста сделок с 1-комнатными квартирами (+7% по сравнению с маем). Количество проданных 2- и 3-комнатных квартир за месяц, напротив, сократилось на 3% и 4% соответственно.

Квартирами в готовых новостройках интересовались не чаще обычного – доля сделок с ними не превышала средних для месяца 13%.

Реже, чем обычно покупали квартиры в Московском и Фрунзенском районах, в то время как доля Ленинского и Октябрьского районов в июне подросла.

Покупатели большее предпочтение отдавали квартирам в современных каркасных домах, в то время как в современных и типовых «панельках», а также в старых кирпичных домах квартиры приобретали реже обычного.

Цены

Существенных изменений в уровне цен на квартиры в столице в июне не произошло – квадратный метр продавали в среднем за 1293 $ (+0.3% к маю).

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1354 $/м2 (+0.1% за месяц) — $ 47 000;

2-комнатные квартиры: 1254 $/м2 (+0.2%) — $ 58 950;

3-комнатные квартиры: 1194 $/м2 (-0.3%) — $ 74 000;

4-комнатные квартиры: 1114 $/м2 (-8%) — $ 88 882.