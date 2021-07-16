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Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по $1490. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы

16.07.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Вчера в ЖК «Зеленая Гавань», что прячется за соснами недалеко от МКАД в районе Ангарской, прошла презентация нового типа жилья. Журналистам рассказали про новинку загородной застройки – блокированные «урбанхаусы», которые будут собираться из конструкций завода «Современные бетонные конструкции». Realt.by узнал стоимость жилья, а также посмотрел, как изменилась «Зеленая Гавань» за последний год.

Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы

Вообще, за тем, как  А-100 Девелопмент развивает идею загородной жизни в городском комфорте, можно наблюдать бесконечно. ЖК «Пирс», а теперь и «Зеленая Гавань» − проекты, в воплощение которых на старте не сразу и веришь. Но компании раз за разом удается удивлять – рекламные картинки здесь превращаются в реальные дома, улицы и кварталы. Прошлым летом мы уже заезжали в «Зеленую Гавань» и убедились, что она выглядит точь в точь, как на рендерах.

Попав в квартал в этом году, мы сразу замечаем, что он очень изменился. Здесь выросли новые улицы, стало еще больше интересных современных домов, появились газоны, дорожки для бега, тихие скверы для прогулок и многое другое. Чуть позже нам расскажут, что здесь на постоянной основе уже живут порядка 40-50 семей.

Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы
Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы
Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы

Учитывая жару, журналистам предложили проехаться по кварталу «с ветерком» − на самокатах. Отметим, что дороги внутри квартала – отличные. Да, пока что самокат, а также автомобиль – это единственные доступные способы добраться до района, но, как обещает застройщик, вместе со строительством домов будет подтягиваться и инфраструктура. На будущее тут запроектированы 4 остановки общественного  транспорта, к 2024 году в квартале откроется магазин и детский сад, а к 2026 году появится и школа.

Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы
Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы
Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы
Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы
Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы

Проезжая мимо симпатичных коттеджей, таунхаусов и лайнхаусов, спрашиваем о наличии свободных домов и узнаем, что все эти дома уже обрели своих владельцев.

Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы
Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы
Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы
Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы
Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы

В целом, сейчас в «Зеленой Гавани» завершается строительство второй очереди жилья − это 50 коттеджей, 10 таунхаусов (58 квартир) и 4 лайнхауса (24 квартиры). Кроме того, параллельно ведется строительство ситихаусов − домов с разными форматами квартир, увеличенным остеклением, террасами и эксплуатируемой кровлей. Первый ситихаус, кстати, планируется сдать до конца этого года. Тут будут общие благоустроенные дворы со спортивными и детскими площадками.

Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы
Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы
Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы
Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы

Нам же показывают изнутри один из таунхаусов – он собран из панелей собственного завода застройщика. В доме два этажа и небольшая территория.

Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы
Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы
Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы
Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы
Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы
Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы

Директор по маркетингу ГК «А-100 Девелопмент» Александра Воронецкая отмечает:

− Именно удачный опыт продаж таунхаусов и лайнхаусов подтолкнул нас к разработке уникального предложения − урбанхаусов. Это новый для Беларуси формат домов, популярный в западных странах. Он отличается приватной квартирой с отдельным входом и общей благоустроенной территорией. Такой формат обеспечивает все преимущества загородной жизни, при этом избавляя собственников от забот, связанных с уходом за территорией: таких как стрижка и полив газона, уборка снега или чистка гриля во дворе. Тренд на приобретение жилья такого формата, например, в США держится уже не один год. Если добавить к этому ценовую доступность урбанхаусов, то нет сомнений, что их ожидает успех на нашем рынке.

Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы

После экскурсии по кварталу журналисты паркуются недалеко от шатра, где начинается презентация.

Итак, в ближайших планах застройщика – возведение урбанхаусов: группы домов с двухэтажными квартирами с общим закрытым двором для жителей, оборудованным зонами отдыха и барбекю.

Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы
Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы
Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы

Всего в первом блоке урбанхаусов (3 дома, образующие букву «П») будет 16 двухэтажных квартир с отдельными входами. Всего в квартале будет 3 подобных блока.

Интересно, что все квартиры в домах будут одинаковыми – площадью по 111 «квадратов». Здания будут собираться из конструкций завода «Современные бетонные конструкции». Благодаря инновационным трехслойным панелям с утеплителем в урбанхаусах будут высокие потолки (2,8 метра) и панорамные окна в пол.

Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы
Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы
Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы

Каждая квартира будет иметь два входа и личную просторную террасу в закрытом от посторонних глаз общем дворе.

Первый этаж квартиры будет включать объединенную с кухней гостиную, коридор, гостевой санузел и мини-котельную. На втором расположатся две или три спальни, ванна и балкон. Каждая квартира будет отдельно отапливаться газовым котлом с закрытой камерой сгорания.

Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы
Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы

Из квартиры через личную террасу можно будет попасть на улицу или во двор. Между террасами соседних квартир будет декоративное ограждение. На фасадах над ними застройщик оборудует выдвижные маркизы для защиты от дождя и солнца.

Что с ценами?

На данный момент квартиры в урбанхаусах уже поступили в продажу. На начальном этапе цена «квадарата» тут составляет 1490 долларов. То есть, весь «дом» обойдется в сумму около 165 тысяч долларов.

Дворы и улицы с урбанхаусами, как и другие типы жилья в квартале, будет обслуживать управляющая компания «А-100 Комфорт». В случае неисправности специалистов можно будет вызвать круглосуточно, а заявки оставлять через мобильное приложение.

Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы
Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы

Напомним, что к строительству жилого комплекса «Зеленая гавань» «А-100 Девелопмент» приступила в 2018 году. Уже тогда район позиционировался, как нечто новое для белорусов: малоэтажный квартал в едином стиле, современная архитектура, настоящие гольф-поля по соседству − и все это в 3,5 км от МКАД.

Закончить строительство квартала планируется к 2030 году. Всего в жилом комплексе будет жить около 15 тысяч человек.

Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы
Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы
Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по 90. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы

 
 
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Вчера в ЖК «Зеленая Гавань», что прячется за соснами недалеко от МКАД в районе Ангарской, прошла презентация нового типа жилья. Журналистам рассказали про новинку...
 
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