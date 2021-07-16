Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по $1490. В ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы

Всего в первом блоке урбанхаусов (3 дома, образующие букву «П») будет 16 двухэтажных квартир с отдельными входами. Всего в квартале будет 3 подобных блока.

Интересно, что все квартиры в домах будут одинаковыми – площадью по 111 «квадратов». Здания будут собираться из конструкций завода «Современные бетонные конструкции». Благодаря инновационным трехслойным панелям с утеплителем в урбанхаусах будут высокие потолки (2,8 метра) и панорамные окна в пол.