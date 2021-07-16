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Первый энергоблок БелАЭС будет включен после диагностики систем и узлов турбогенератора - Каранкевич

16.07.2021 11:35 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый энергоблок БелАЭС будет включен после диагностики систем и узлов турбогенератора. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

12 июля на первом энергоблоке БелАЭС сработала автоматическая защита генератора. Турбогенератор был отключен от сети. В соответствии с плановым и проектным алгоритмом мощность реакторной установки была снижена до минимально контролируемого уровня - до 1%. Электроснабжение потребителей в момент отключения не нарушалось.

"С учетом того, что оборудование турбогенератора работало при температуре около плюс 300 градусов, необходимо определенное время для его расхолаживания, чтобы специалисты могли приступить к выяснению причин срабатывания защиты генератора и их устранению", - пояснил Виктор Каранкевич.

Будет проведена детальная диагностика всех технологических систем и узлов турбогенератора. "Эти работы будут выполняться поэтапно. По их завершению блок будет снова включен в работу", - добавил министр.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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