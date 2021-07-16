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Виды и формы монументов для мужчин и женщин: отличия

16.07.2021 12:19 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Выбрать надгробие на могилу близкого человека довольно непросто. Хочется отразить все чувства, большое уважение и любовь к ушедшему человеку. Но от предлагаемого разнообразия форм, качества и материалов просто рябит в глазах.

Чтобы удачно подобрать памятник, нужно разбираться в различных видах и материалах надгробий. А самое главное, что нужно понимать – чем отличаются женские и мужские памятники.

Конечно, речь не идет о разительном, бросающемся в глаза контрасте, но есть целый ряд признаков для различия памятников.

Виды женских надгробий

Стелы для женских могил намного меньше мужских по размеру и весу. Памятники обычно закругленной мягкой формы и с аккуратной отделкой. Их плавные черты означают женскую нежность, внутреннюю красоту. Тем же смыслом наполнены различные символы, которые наносятся на женскую стелу.

Существуют резные женские монументы, иногда на них вырезается православный крест как символ веры. По желанию близких крепятся детали с природными мотивами: красивые цветы или голуби.

Форма надгробия не ограничивается классикой, всегда пользуются спросом памятники в форме сердца или других плавных фигур.

Виды стел для мужчин

Памятники для мужчин соответственно больше по размеру и гораздо массивнее. Форма стелы состоит из четких ровных линий. Для создания мужских монументов чаще всего применяют габбро-диабаз за его строгий черный цвет.

Форма мужских стел самая разнообразная, от вечной классики до различных резных моделей. Изготовление барельефов в виде цветов в этом случае абсолютно неуместно, об этом не надо забывать при разработке эскиза монумента. Но православный крест или береза, будто выросшая из мертвого камня, будет смотреться очень гармонично и эффектно. Опытный профессионал создаст на надгробии фигуру любого вида и размеров.

Общие черты женских и мужских памятников

В обоих случаях обязательна гравировка имени и дат. Очень часто наносятся портреты усопших, различные символы и эпитафии.

Если вы решили заказать памятник в Минске, то стоит обратиться в гранитную мастерскую «Обелиск-Арт». Специалисты мастерской занимаются созданием и реализацией любых монументов для близких людей. Посмотреть каталог предлагаемых моделей и сделать заказ можно на сайте Obelisk-art.by, кроме того, есть возможность вызвать для заказа сотрудника на дом. Здесь можно приобрести стелу в рассрочку на полгода, есть много скидок и подарков, есть возможность бесплатного хранения надгробий. Опытные монтажники качественно установят памятник с дальнейшей гарантией. Кроме того, мастерская оказывает услуги по благоустройству захоронений и последующему уходу за ними.

 
Теги: Минск
 
 
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Выбрать надгробие на могилу близкого человека довольно непросто. Хочется отразить все чувства, большое уважение и любовь к ушедшему человеку. Но от предлагаемого...
 
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