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Курсы валют на 16 июля
16.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Белорусский рубль на торгах накануне укрепился ко всем основным валютам. Актуальные курсы на сегодня: доллар - 2 рубля 54 копейки, евро - 3 рубля 1 копейка. 3,43 стоят 100 российских рублей.
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Белорусский рубль на торгах накануне укрепился ко всем основным валютам. Актуальные курсы на сегодня: доллар - 2 рубля 54 копейки, евро - 3 рубля 1 копейка. 3,43 стоят 100...
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