|
БелТПП и Белтаможсервис объединили усилия в поддержке реального сектора
16.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Белорусская торгово-промышленная палата и Белтаможсервис объединяют усилия в продвижении белорусского экспорта. Лишь так в условиях ограничений, с которыми столкнулся реальный сектор, можно поддержать предприятия и укрепить экспортные направления (Так стороны прокомментировали подписанную накануне стратегию совместной работы...) Документ предусматривает взаимодействие во многих сферах - сотрудничество с зарубежными компаниями, корпоративное обучение, услуги по сертификации, логистические, переводческие, образовательные формы взаимодействия. По своей сути это совместные обязательства развивать экспорт, расширяя его географию.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская торгово-промышленная палата и Белтаможсервис объединяют усилия в продвижении белорусского экспорта. Лишь так в условиях ограничений, с которыми...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)