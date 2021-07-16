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БелТПП и Белтаможсервис объединили усилия в поддержке реального сектора

16.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусская торгово-промышленная палата и Белтаможсервис объединяют усилия в продвижении белорусского экспорта. Лишь так в условиях ограничений, с которыми столкнулся реальный сектор, можно поддержать предприятия и укрепить экспортные направления (Так стороны прокомментировали подписанную накануне стратегию совместной работы...) Документ предусматривает взаимодействие во многих сферах - сотрудничество с зарубежными компаниями, корпоративное обучение, услуги по сертификации, логистические, переводческие, образовательные формы взаимодействия. По своей сути это совместные обязательства развивать экспорт, расширяя его географию.


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Белорусская торгово-промышленная палата и Белтаможсервис объединяют усилия в продвижении белорусского экспорта. Лишь так в условиях ограничений, с которыми...
 
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