БелТПП и Белтаможсервис объединили усилия в поддержке реального сектора

Источник материала: БT

Белорусская торгово-промышленная палата и Белтаможсервис объединяют усилия в продвижении белорусского экспорта. Лишь так в условиях ограничений, с которыми столкнулся реальный сектор, можно поддержать предприятия и укрепить экспортные направления (Так стороны прокомментировали подписанную накануне стратегию совместной работы...) Документ предусматривает взаимодействие во многих сферах - сотрудничество с зарубежными компаниями, корпоративное обучение, услуги по сертификации, логистические, переводческие, образовательные формы взаимодействия. По своей сути это совместные обязательства развивать экспорт, расширяя его географию.





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