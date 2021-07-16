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Профицит внешней торговли Беларуси в январе - мае вырос в 2,3 раза

16.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Внешнеторговое сальдо Беларуси по итогам 5 месяцев года составило миллиард с четвертью. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период минувшего года, сообщает Национальный банк. Внешнеторговый оборот вырос на 30%, экспорт - почти на 33. Прибавил и импорт - плюс 29%.

Основная причина роста профицита внешней торговли - низкая база первого квартала 2020-го, когда резко упали поставки нефти из России в Беларусь. Отсутствие поставок наряду с замедлением деловой активности на традиционных для Беларуси рынках (в связи с ковид-пандемией) стало основной причиной падения объема внешней торговли республики по итогам минувшего года в целом.


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Теги: Минск
 
 
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Внешнеторговое сальдо Беларуси по итогам 5 месяцев года составило миллиард с четвертью. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период минувшего года, сообщает...
 
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