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ВВП Беларуси в I полугодии вырос на 3,3%

16.07.2021 16:23 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в первом полугодии вырос на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br78,9 млрд, или в сопоставимых ценах 103,3% к уровню первого полугодия 2020 года.

Индекс-дефлятор ВВП по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 115,7%.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br78,9 млрд, или в сопоставимых ценах 103,3% к уровню первого полугодия 2020 года.
 
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