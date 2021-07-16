ВВП Беларуси в I полугодии вырос на 3,3%

Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в первом полугодии вырос на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br78,9 млрд, или в сопоставимых ценах 103,3% к уровню первого полугодия 2020 года.

Индекс-дефлятор ВВП по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 115,7%.-0-