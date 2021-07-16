Русый: устойчивая работа трудовых коллективов в основе экономического благополучия страны

Источник материала: БелТА

16 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Устойчивая и слаженная работа трудовых коллективов лежит в основе экономического благополучия страны. Такое мнение высказал сегодня председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый во время встречи с работниками ОАО "Строительный трест №12" Управляющая компания Холдинга "СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ", передает корреспондент БЕЛТА.

"Именно коллективы своим трудом обеспечивают экономическую стабильность нашего государства, - обратился к присутствующим Михаил Русый. - Ведь чем устойчивее и усерднее мы будем работать, тем лучше будем жить. Благодаря профессионализму таких коллективов, как вы, наша страна достойно сработала и продолжает работать вопреки всем обстоятельствам. Мы продолжаем улучшать показатели даже в пандемию - и биологическую, и экономическую".

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики отметил, что могилевский стройтрест №12 заработал хороший имидж не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Сегодня силами работников предприятия идет строительство масштабного социального объекта в Воронежской области Российской Федерации - средней общеобразовательной школы на 2560 мест. Еще на этапе строительства заказчики более чем довольны качеством и ходом работ и приглашают могилевчан участвовать в тендере на возведение еще нескольких объектов.

"Ваша организация богата бесценным опытом планирования, проектирования и организации работ по сокращению сроков ввода строительных объектов, - отметил Михаил Русый. - Такие подходы мы будем вводить повсеместно, ведь сокращение сроков и обеспечение надлежащего качества - это заработная плата людей. Вовремя сданный объект - это плюс для бюджета страны и бюджета отдельно взятого человека. Сила государства в том, что есть управляемость и есть экономика. Будет экономика - будет и все остальное".

По словам сенатора, сегодня благодаря отчислениям в бюджет страны белорусы получают блага: строятся больницы, школы, детские сады, дороги. Бесплатная вакцинация также производится за счет бюджетных средств, в то время как стоимость двух доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") обходится государству в $40. Свой вклад в повышение качества и комфорта жизни жителей областного центра вносит и стройтрест №12. За прошедшую пятилетку стройтрест ввел в эксплуатацию жилые, социальные и культурные объекты (в том числе СШ №9 и поликлинику в районе Казимировки, лечебный корпус детской областной больницы, областной диагностический центр), реконструировал предприятия и благоустроил населенные пункты.-0-