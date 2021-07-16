Розничный товарооборот в Беларуси в первом полугодии почти не изменился

Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в первом полугодии 2021 года составил Br27,9 млрд, или 100,01% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Оптовый товарооборот составил Br61,5 млрд, или в сопоставимых ценах 109,5% к уровню января - июня 2020 года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения составил Br16,4 против Br14,9 за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,2% розничного товарооборота страны, в первом полугодии 2021 года составил Br25,7 млрд, или 100,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания сложился на уровне Br1,5 млрд, или 119,3% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2020 года.-0-