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В Беларуси подешевели iPhone 11, 12 и 12 mini

16.07.2021 17:41 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В сети салонов и интернет-магазине МТС снизились цены на ряд смартфонов Apple. Доступнее стали модели iPhone 11, iPhone 12 и iPhone 12 mini с 64 и 128 ГБ памяти.

Смартфоны iPhone 12 и 12 mini стали дешевле на 200 рублей. Обе модели оснащены сверхбыстрыми процессорами последнего поколения A14 Bionic, яркими и насыщенными OLED-экранами и двойными основными камерами с разрешением 12+12 Мп. Apple iPhone 12 и 12 mini могут работать в сетях 5G и поддерживают беспроводную зарядку. Благодаря защите от воды и пыли, соответствующей стандарту IP68, они без последствий переносят погружение в воду на глубину до 6 метров в течение получаса, а с покрытием Ceramic Shield их экраны невероятно устойчивы к царапинам и повреждениям.

6,1-дюймовый iPhone 12 с 64 ГБ памяти сейчас можно приобрести за 2699 рублей, а со 128 ГБ – за 2899 рублей. В рассрочку устройства стали доступны с платежами от 138 и 149 рублей в месяц соответственно.

Стоимость 5,4-дюймового iPhone 12 mini с 64 ГБ памяти уменьшилась до 2299 рублей, а со 128 ГБ – до 2499 рублей.

Цены на обе версии iPhone 11 снизились на 100 рублей: смартфон с внутренним накопителем на 64 ГБ можно забрать за 2099 рублей, а на 128 ГБ – за 2299 рублей. При покупке в рассрочку ежемесячные платежи теперь начинаются от 107 и 117 рублей соответственно.

Обладатели Apple iPhone 11 смогут воспользоваться ярким 6,1-дюймовым Liquid Retina HD+ экраном, высокопроизводительным чипом A13 Bionic и основной двойной камерой на 12+12 Мп. Защита от воды и пыли по стандарту IP68 выдерживает полное погружение устройства на глубине до 2 метров в течение 30 минут.

Подробнее о новых ценах на смартфоны Apple по акции смотрите здесь.

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в салонах связи мобильного оператора, так и в интернет-магазине. Телефоны: +375(29)545-00-00 или по короткий номер 210.

 
 
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В сети салонов и интернет-магазине МТС снизились цены на ряд смартфонов Apple. Доступнее стали модели iPhone 11, iPhone 12 и iPhone 12 mini с 64 и 128 ГБ памяти.
 
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