Новости от «50 000 гадзін з А1»: главная цель достигнута досрочно

Участники благотворительной акции «100 гадзін з А1» досрочно достигли главной цели проекта – в течение 50 дней заниматься спортом в общей сложности 50 000 часов. 15 июля на общем счетчике - 50 803 часа 45 минут. А это значит, что компания А1 перечислит 50 000 рублей партнеру акции – Международной общественной организации «SOS-Детские деревни».

Но сама акция, как и планировалось, продлится по 20 июля включительно, поэтому борьба за рекорды в каждом из направлений – бег, плавание, ходьба и велоспорт – еще продолжается.

Акция рассчитана ровно на 50 дней, и с 1 июня к ней уже присоединились более 2 000 человек. Наибольшей популярностью, как и в прошлом году, пользуются ходьба и велоспорт: в этих категориях зарегистрировалось больше всего активных участников, которые находились в движении более 100 часов. Символическим призом за эти достижения для каждого из них станет именное дерево, которое будет высажено на территории SOS-Детской деревни Боровляны в соответствии с проектом благоустройства территории.

В этом сезоне все активности спортивной благотворительной акции «100 гадзін з А1» напрямую связаны с темой экологии. На выделенные по итогам проекта средства в SOS-Детской деревне Могилев планируется установить солнечные панели и воздушный тепловой насос, которые обеспечат ее жителей экологически чистой электроэнергией в течение всего года. Такая система впервые устанавливается в Беларуси в рамках настолько масштабного проекта. Ее пробный запуск запланирован на начало учебного года.

Весомый вклад в продвижение акции и общий итог внесли не только отдельные участники, но и спортивные объединения. В их числе футбольный клуб А1 Junior, столичные плавательные клубы «Олимпиец», «Финвал» и SWIMMINSK, а также их партнеры: брестский плавательный клуб «АкваСтарс», «Желтая субмарина» из Гомеля и полоцкий «Спортивный клуб «Белый Медведь». Внесли свои внезачетные часы тренировок и участники бегового клуба Run4Fun, отделения которого находятся в Минске, Барановичах, Гродно, Рогачеве, Ошмянах и Пинске.

Посетители городского пикника «Vulitsa Ezha», который состоялся 10-11 июля в столичном Ботаническом саду, также присоединились к благотворительной акции. 229 человек прошли по трем специально разработанным маршрутам, попробовали GPS-арт и перечислили свое время прогулок в копилку «100 гадзін з А1».

До завершения акции 20 июля участники могут загружать результаты своих индивидуальных тренировок на онлайн-платформу 100.a1.by. По итогам проекта лидеры будут определены и в общем зачете, и отдельно в каждом виде спорта. Участники, которые наберут больше всего часов тренировок в каждой из четырех дисциплин, получат комплекты медалей, а абсолютный победитель – специально изготовленный для данного события кубок из стекла и дерева.