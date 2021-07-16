Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В І полугодии объем промышленного производства в Беларуси составил Br71,1 млрд. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

В І полугодии объем промышленного производства в текущих ценах составил Br71,1 млрд, или в сопоставимых ценах 110,4% к уровню первого полугодия 2020 года. В том числе - по видам экономической деятельности: горнодобывающая промышленность - 100,1%, обрабатывающая промышленность - 110,6%, снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - 112,9%, водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 102,2%.-0-