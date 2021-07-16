Транспортные предприятия Беларуси в январе-июне перевезли 184,1 млн т грузов

Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортные организации и индивидуальные предприниматели в январе - июне перевезли 184,1 млн т грузов, или 98,7% к январю - июню 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

В январе - июне этого года грузооборот составил Br59,4 млрд тонно-километров, или 101,4% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот за этот период составил 9416,7 млн пассажиро-километров, или 103,4% к соответствующему периоду 2020 года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 780,9 млн человек, или 94,9% к январю - июню 2020 года.-0-