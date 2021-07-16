ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Транспортные предприятия Беларуси в январе-июне перевезли 184,1 млн т грузов

16.07.2021 18:23 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортные организации и индивидуальные предприниматели в январе - июне перевезли 184,1 млн т грузов, или 98,7% к январю - июню 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

В январе - июне этого года грузооборот составил Br59,4 млрд тонно-километров, или 101,4% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот за этот период составил 9416,7 млн пассажиро-километров, или 103,4% к соответствующему периоду 2020 года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 780,9 млн человек, или 94,9% к январю - июню 2020 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе - июне этого года грузооборот составил Br59,4 млрд тонно-километров, или 101,4% к соответствующему периоду 2020 года.
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Беларуси подешевели iPhone 11, 12 и 12 mini
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by