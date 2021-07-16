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Белорусские производители намерены наращивать присутствие в Азии и Африке

16.07.2021 18:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские производители намерены наращивать присутствие в Азии и Африке. При этом сохранение традиционных рынков России и ЕАЭС - не менее важная задача. Экспортные перспективы обсуждали участники двухдневного форума с представителями товаропроводящей сети в "Великом камне". Место выбрано неслучайно - в индустриальном парке работают сразу два совместных предприятия - "ФАСТ-МАЗ" и "МАЗ-Вейчай". Это современные инновационные производства, на которых выпускают двигатели и коробки передач. Они уже используются в грузовиках и автобусах.


Перед МАЗом в этом году стоит задача увеличить экспорт более чем на 5 %. Все условия для этого есть.




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Белорусские производители намерены наращивать присутствие в Азии и Африке. При этом сохранение традиционных рынков России и ЕАЭС - не менее важная задача....
 
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