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Белорусские производители намерены наращивать присутствие в Азии и Африке
16.07.2021 18:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Белорусские производители намерены наращивать присутствие в Азии и Африке. При этом сохранение традиционных рынков России и ЕАЭС - не менее важная задача. Экспортные перспективы обсуждали участники двухдневного форума с представителями товаропроводящей сети в "Великом камне". Место выбрано неслучайно - в индустриальном парке работают сразу два совместных предприятия - "ФАСТ-МАЗ" и "МАЗ-Вейчай". Это современные инновационные производства, на которых выпускают двигатели и коробки передач. Они уже используются в грузовиках и автобусах.
Перед МАЗом в этом году стоит задача увеличить экспорт более чем на 5 %. Все условия для этого есть.
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Белорусские производители намерены наращивать присутствие в Азии и Африке. При этом сохранение традиционных рынков России и ЕАЭС - не менее важная задача....
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