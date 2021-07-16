Совет ЕЭК внес изменения в правила определения страны происхождения промтоваров для госзакупок

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16 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/ Совет Евразийской экономической комиссии сегодня на заседании внес изменения в правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных закупок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В соответствии с поручением Евразийского межправительственного совета от 4 декабря 2020 года №18 ЕЭК по итогам работы с уполномоченными органами и бизнесом государств Евразийского экономического союза приняла условия производства по товарам отрасли "автомобилестроение". При выполнении этих условий товар будет считаться произведенным в ЕАЭС. Условия производства предусматривают в том числе кооперационный принцип производства автокомпонентов", - проинформировали в пресс-службе.

"Изменения также коснулись пункта 18 правил: закреплена необходимость предоставления сведений о количестве начисленных баллов за выполнение условий производства, а также указания даты окончания срока действия акта экспертизы для автоматического определения в евразийском реестре статуса реестровой записи, например, "активная запись" или "истек срок действия акта", - отметили в ЕЭК.

Помимо внесения изменений в приложение №1 к правилам ЕЭК на основании предложений государств ЕАЭС сформировала перечень продукции, для которой в последующем будет рассмотрена возможность разработки общих условий производства (после согласования со сторонами).

По словам члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева, по мере готовности новые условия производства будут вноситься на рассмотрение Совета Комиссии для их включения в приложение №1.

"Ранее решениями Совета ЕЭК от 23 апреля 2021 года № 46 и от 18 мая 2021 года № 55 приложение №1 к правилам уже дополнено условиями производства по тракторам для сельского хозяйства и двум видам свинцовых аккумуляторов", - напомнили в пресс-службе.-0-