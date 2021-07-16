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Поставки российской нефти в Беларусь через Украину не осуществлялись - "Белнефтехим"
16.07.2021 19:07 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поставки российской нефти в Беларусь через Украину не осуществлялись, заявили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".
"Информация, распространенная от имени "Укртранснафты", не соответствует действительности. Поставки российской нефти в Беларусь через Украину не осуществлялись", - говорится в заявлении.-0-
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"Информация, распространенная от имени "Укртранснафты", не соответствует действительности. Поставки российской нефти в Беларусь через Украину не осуществлялись", -...
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