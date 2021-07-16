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"Беллегпром" совместно с Минобразования принимают меры по решению кадровой проблемы

16.07.2021 21:09 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беллегпром" совместно с Минобразования принимают меры по решению кадровой проблемы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"В Беларуси скоро стартует вступительная кампания: первыми двери для абитуриентов распахнут вузы, прием же документов в средние специальные и профессионально-технические учреждения образования продлится до конца августа. Сегодня предприятиям легкой промышленности остро не хватает квалифицированных рабочих кадров. Концерн "Беллегпром" совместно с Министерством образования принимают меры по решению кадровой проблемы: организуется обучение на производстве, сохраняется институт наставничества", - рассказали в пресс-службе.

Также вводятся новые специальности, востребованные производителями. Например, Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности в этом году возобновляет набор на специализацию "технология кожи и меха" специальности "химическая технология в легкой промышленности" для последующего трудоустройства выпускников в Минском кожевенном объединении.

Кожевенно-обувная отрасль нуждается в рабочих по специальностям: "сборщик верха обуви", "затяжчик обуви", "сборщик кожгалантерейных изделий", "пошивщик изделий", "оператор ЭВМ", "инженер-химик-технолог кожевенно-мехового производства" и др.

Подготовку указанных специалистов осуществляет Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности. Колледж гарантирует трудоустройство выпускников. Зарплата - от Br700, по многим квалификациям - Br1200-Br1500.

Предприятия концерна готовы самостоятельно подготовить рабочих по квалификациям "обработчик деталей, полуфабрикатов и изделий", "отделочник изделий, полуфабрикатов и материалов", "оператор раскройного оборудования", "раскройщик", "красильщик кож", "прессовщик кож" и др.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси скоро стартует вступительная кампания: первыми двери для абитуриентов распахнут вузы, прием же документов в средние специальные и...
 
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