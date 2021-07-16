Банковский процессинговый центр предупреждает о техработах 24 и 31 июля

Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковский процессинговый центр предупреждает о технических работах 24 и 31 июля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт центра.

24 и 31 июля в период времени с 3.00 до 7.00 будут проводиться технологические работы на сетевом оборудовании центра.

В указанное время возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов.

"Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.-0-