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Банковский процессинговый центр предупреждает о техработах 24 и 31 июля
16.07.2021 21:09 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковский процессинговый центр предупреждает о технических работах 24 и 31 июля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт центра.
24 и 31 июля в период времени с 3.00 до 7.00 будут проводиться технологические работы на сетевом оборудовании центра.
В указанное время возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов.
"Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.-0-
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24 и 31 июля в период времени с 3.00 до 7.00 будут проводиться технологические работы на сетевом оборудовании центра.
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