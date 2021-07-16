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День электротранспорта прошел в "Великом камне"

16.07.2021 22:47 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

День электротранспорта сегодня прошел в индустриальном парке  "Великий камень ". Автомобили, велосипеды, скутеры и автобусы на электрическом ходу - не просто средство передвижения, а транспорт завтрашнего дня.  Переход на экологически чистые машины позволит снизить негативное влияние на природу. О своем намерении отказаться от выпуска автомобилей с двигателем внутреннего сгорания уже объявили крупнейшие автоконцерны. И Беларусь  тоже на эковолне! Курс на экологию поддерживается на самом высоком уровне. 

Перспективы развития зеленых авто в нашей стране узнавала Алина Лаппо. 

С каждым годом количество электрокаров увеличивается во всем мире. По прогнозам экспертов, к 2040 году треть машин будет на батареях. Беларусь не отстает от мирового экотренда, парк зеленых авто растет в соответствии с мировыми тенденциями. Сегодня на белорусских дорогах порядка 4 тысяч электромобилей. 

Транспорт будущего уже сейчас устраивает революцию. За первое полугодие нынешнего года электрокаров в стране появилось больше, чем за весь прошлый год. Активно пополняется и городской парк электробусов, их на дорогах уже больше сотни. 

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси: 

Перспективы развития электротранспорта хорошие - и это говорят и сами цифры. Принимаются меры по стимулированию развития, и в отношении тарифов на электрическую энергию для зарядных станций развивается и электрозарядная инфраструткура.

Сегодня сеть элетрозарядок включает 450 ЭЗС. До конца года установят еще 150. Это позволит обслуживать около 40 тысяч электрокаров. 

Андрей Котик, заместитель гендиректора ПО  "Белоруснефть ": 

В нашей стране сегодня создана базовая сеть, которая позволяет владельцу электромобиля беспрепятственно зарядиться практически в любой точке Беларуси. Более того, мы смотрим уже в зарядные станции, которые будут позволять заряжать электромобиль за 10 минут - это супербыстрые зарядные станции. И буквально в следующем году в июле в Минске будет запущен супербыстрый комплекс, который будет содержать новые технические решения.

Площадка  "Великого камня " была выбрана неслучайно - это центр притяжения инноваций, и здесь тоже собирают транспорт будущего. Сегодня в китайско-белорусском индустриальном парке 71 резидент, 8 из которых активно продвигают экологически чистые машины. 


День электротранспорта прошел в "Великом камне"


Александр Ярошенко, глава администрации китайско-белорусского индустриального парка  "Великий камень":

Есть предприятия здесь, в парке  "Великий камень ", которые планируют выпускать ту продукцию, которая в таком тренде, которая используется практически во всех странах мира. Электровелосипеды, электроскутеры и так далее. И мы такую же тему хотим подхватить, потому что она не только интересна в самой стране - это огромный экспортный потенциал.

Зеленые технологии, умные машины и города, экономика без ущерба для экологии - за этим будущее. И для этого уже сделано немало. На электротягу начинают переходить не только наши граждане, но и промышленные предприятия. Экономия от их использования весомая. А благодаря запуску Белорусской АЭС для развития этой отрасли откроются новые возможности.


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Теги: Минск
 
 
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День электротранспорта сегодня прошел в индустриальном парке  "Великий камень ". Автомобили, велосипеды, скутеры и автобусы на электрическом ходу - не просто...
 
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