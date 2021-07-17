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В гордом одиночестве у озера: продается дом за $140 тысяч недалеко от Браслава
17.07.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Примерно в 18 километрах от Браслава
По фотографиям в объявлении можно заметить, что рядом нет ни одного дома.
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Примерно в 18 километрах от Браслава продается дом за 140 тысяч долларов. Он стоит на берегу озера Иказнь. Судя по фотографиям, соседей у будущего владельца не будет....
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