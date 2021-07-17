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В гордом одиночестве у озера: продается дом за $140 тысяч недалеко от Браслава

17.07.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Примерно в 18 километрах от Браслава продается дом за 140 тысяч долларов. Он стоит на берегу озера Иказнь. Судя по фотографиям, соседей у будущего владельца не будет. Зато обеспечены волшебные виды. 

В гордом одиночестве у озера: продается дом за 0 тысяч недалеко от Браслава

Находится дом в деревне Самуйлы недалеко от города Браслав в Витебской области. Его построили в 2010 году из блоков, на крыше - металлочерепица. Отапливается трехэтажное здание с помощью жидкотопливного котла. Владельцы провели все коммуникации.

В гордом одиночестве у озера: продается дом за 0 тысяч недалеко от Браслава
В гордом одиночестве у озера: продается дом за 0 тысяч недалеко от Браслава
В гордом одиночестве у озера: продается дом за 0 тысяч недалеко от Браслава
В гордом одиночестве у озера: продается дом за 0 тысяч недалеко от Браслава

Коттедж возведен недалеко от берега озера Иказнь на участке в 25 соток. Сам он занимает 313 м². Участок огорожен, коттедж продается вместе со всей мебелью. Помимо этого, в доме есть сауна, а на первом этаже пристроена терраса.

 
 
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Примерно в 18 километрах от Браслава продается дом за 140 тысяч долларов. Он стоит на берегу озера Иказнь. Судя по фотографиям, соседей у будущего владельца не будет....
 
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