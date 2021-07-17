Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (12-18 июля 2021 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.4% и составил 1234 $/м2. Текущее значение индекса является самым низким за последние 11 недель. Средняя цена квартир в новостройках Минска уменьшилась на 0.2% и на данный момент равна 1298 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 64 $/м2 в пользу «первички». Средняя цена квадратного метра квартир в Минске без учета влияния новостроек за последние семь дней выросла на 0.3% и составила 1327 $.

В то же время, цены реальных сделок топчутся на месте .

Уборка общежитий

Традиционно конец июня-начало июля — период выселений студентов из общежитий. Перед выездом им необходимо навести в своем блоке идеальный порядок. Чтобы помочь ребятам съехать с чистой совестью и комнатой, год назад аспирантка экономического факультета БГУ Диана Ковалева создала службу по уборке в общежитиях BSUClean. За относительно небольшую сумму специально обученные люди возьмут всю грязную работу на себя. REALT узнал , с чем клинерам приходится сталкиваться в общагах.

Строительство