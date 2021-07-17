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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (12-18 июля 2021 года)

17.07.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.4% и составил 1234 $/м2. Текущее значение индекса является самым низким за последние 11 недель. Средняя цена квартир в новостройках Минска уменьшилась на 0.2% и на данный момент равна 1298 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 64 $/м2 в пользу «первички». Средняя цена квадратного метра квартир в Минске без учета влияния новостроек за последние семь дней выросла на 0.3% и составила 1327 $.

В то же время, цены реальных сделок топчутся на месте

Уборка общежитий

Традиционно конец июня-начало июля — период выселений студентов из общежитий. Перед выездом им необходимо навести в своем блоке идеальный порядок. Чтобы помочь ребятам съехать с чистой совестью и комнатой, год назад аспирантка экономического факультета БГУ Диана Ковалева создала службу по уборке в общежитиях BSUClean. За относительно небольшую сумму специально обученные люди возьмут всю грязную работу на себя. REALT узнал, с чем клинерам приходится сталкиваться в общагах.

Строительство

В ЖК «Петровские верфи» выставили на продажу квартиры в третьем, еще строящемся, доме. А в ЖК «Зеленая Гавань» показали урбанхаусы.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (12-18 июля 2021 года)

Вышла также декларация на очередной дом в ЖК «4 сезона».

В Степянке численность населения увеличат в 2 раза, будет много новых строек.

УКС Фрунзенского района продолжает застраивать бывшую деревню Сухарево.

В Минске снова будет снос. На этот раз в районе возле станции метро «Молодежная».

Земля

Здесь можно почитать обзор земельных участков, которые выставлены на продажу на конфискате.

Деньги

Нацбанк повышает ставку рефинансирования с 21 июля до 9,25% годовых. Это значит, что повысятся и ставки по кредитам на недвижимость, которые привязаны к ставке рефинансирования.

Зарубежная недвижимость

В Шанхае построили астрономический музей, который занимает площадь 39 тысяч м². Это самый крупный астрономический музей в мире.

Туризм и отдых

Санэпидемслужба проверила минские пляжи и рассказала, где можно купаться.

А вот как дети отдыхают в лагере усадьбы «В Прилесье» под Минском.

Тут можно почитать историю Сергея и Влада, которые открыли в Минске секретную кинокомнату за месяц.

Регионы

Дрогичинцы требуют назвать улицы именами белорусов. Также в Дрогичинском районе продается старинный спиртзавод площадью 2 тысячи «квадратов».

Известный гродненский отельер купил еще один участок в центре города. А еще в Гродно на месте «недостроя», который пустовал более 10 лет, появится автомойка и СТО.

Дачи и частные дома

Продолжаем рассказывать вам об интересных дачных массивах недалеко от столицы. В этот раз мы посетили сразу несколько садовых товариществ, у которых, по сути, одно название — «Пятигорье». И таких здесь — пять штук. До дач — 25 километров от Минска. С одной стороны — лес и пруд, с трех других — живописные поля. Мы подъехали к массиву со стороны пруда.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (12-18 июля 2021 года)

В Зацени продается очень необычный коттедж, который состоит из двух домов и 5 «комнат с кухней». А примерно в 18 километрах от Браслава продается дом за 140 тысяч долларов. Он стоит на берегу озера Иказнь. Судя по фотографиям, соседей у будущего владельца не будет. Зато обеспечены волшебные виды. Сами посмотрите.

Советы инженера и архитектора, как ускорить строительство дома.

Коммерческая недвижимость

«Нафтан» опять пытается продать шикарный особняк в Подмосковье.

Управделами президента предлагает для аренды двухэтажное помещение бывшего «Мон кафе» на Мельникайте в Минске.

В Минске выделено 80 помещений под бесплатную аренду.

Рассказ о тайной стороне улицы Октябрьской, где много интересных кафе и пространств.

Спустя 9 лет одно из зданий с башней на площади Якуба Коласа в Минске начали переделывать.

В Минске в помещении бывшего универсама «Столичный» открылся McDonald’s.

Для возведения нового паркинга на улице Чичурина в Минске найдут другого инвестора.

Риэлтерский бизнес

Минюст лишил лицензии еще одно риэлтерское агентство - ООО «Континент недвижимости».

Жилье и инфраструктура

Согласны ли вы, что все хотят жить в центре? Почитайте мнение экспертов.

Смотрите, какую 31-метровую студию в ЖК "МИнск-Мир" случайно выиграл могилевчанин.

ЖКХ

Кто должен отвечать за исправность детских площадок и как их заменить? Поясняет ЖКХ.

Офтоп

В Беларуси на внутреннем рынке пиломатериалов ввели ценовой коридор.

Мужчина из руководства минской стройфирмы выманил у клиентки 140 тысяч рублей, обещав помощь в покупке жилья.

Почему минчанин пожаловался на вид памятника летчику и что ему ответила Администрация района, читайте тут.

Редакция Realt.by

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Реальные цены сделок в ступоре, отдых для детей в агроусадьбе и еще одно закрытое агентство недвижимости. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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