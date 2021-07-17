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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (12-18 июля 2021 года)
17.07.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья
В то же время, цены реальных сделок
Уборка общежитий
Традиционно конец июня-начало июля — период выселений студентов из общежитий. Перед выездом им необходимо навести в своем блоке идеальный порядок. Чтобы помочь ребятам съехать с чистой совестью и комнатой, год назад аспирантка экономического факультета БГУ Диана Ковалева создала службу по уборке в общежитиях BSUClean. За относительно небольшую сумму специально обученные люди возьмут всю грязную работу на себя. REALT
Строительство
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УКС Фрунзенского района
В Минске
Земля
Деньги
Нацбанк
Зарубежная недвижимость
В Шанхае
Туризм и отдых
Санэпидемслужба проверила минские пляжи и
А
Регионы
Дрогичинцы
Известный гродненский отельер
Дачи и частные дома
Продолжаем рассказывать вам об интересных дачных массивах недалеко от столицы. В этот раз мы посетили сразу несколько садовых товариществ, у которых, по сути, одно название — «Пятигорье». И таких здесь — пять штук. До дач — 25 километров от Минска. С одной стороны — лес и пруд, с трех других — живописные поля. Мы
В Зацени
Советы инженера и архитектора,
Коммерческая недвижимость
«Нафтан»
Управделами президента
В Минске
Спустя 9 лет одно из зданий с башней на площади Якуба Коласа в Минске
В Минске в помещении бывшего универсама «Столичный»
Для возведения нового паркинга на улице Чичурина в Минске
Риэлтерский бизнес
Минюст
Жилье и инфраструктура
Согласны ли вы, что все хотят жить в центре?
ЖКХ
Кто должен отвечать за исправность детских площадок и как их заменить?
Офтоп
В Беларуси на внутреннем рынке пиломатериалов
Мужчина из руководства минской стройфирмы
Почему минчанин пожаловался на вид памятника летчику и что ему ответила Администрация района,
Редакция Realt.by
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Реальные цены сделок в ступоре, отдых для детей в агроусадьбе и еще одно закрытое агентство недвижимости. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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