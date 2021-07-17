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Первый энергоблок БелАЭС будет включен после диагностики систем и узлов турбогенератора. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич. Напомним, 12 июля на первом энергоблоке сработала автоматическая защита генератора. В соответствии с плановым алгоритмом турбогенератор отключили от сети, а мощность реакторной установки снизили до минимально контролируемого уровня.



Отметим, что электроснабжение потребителей в момент отключения турбогенератора от сети не нарушалось.