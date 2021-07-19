Макей: несмотря на негативные внешние факторы, Беларусь добилась позитивных результатов в экспорте

Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на негативные внешние факторы, Беларусь добилась позитивных результатов на экспортном направлении за прошедший период 2021 года. На это обратил сегодня внимание министр иностранных дел Владимир Макей на семинаре для руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, за пять месяцев этого года белорусский экспорт товаров и услуг составил более $18 млрд и увеличился почти на 33% к аналогичному периоду прошлого года. В результате превышения экспорта (темп роста - 132,7%) над импортом (128,7%) сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось положительным в размере $1,25 млрд и улучшилось практически на $700 млн.

"Это неплохой результат, и нам необходимо обеспечить сохранение данной тенденции, несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся, и санкционными, и иными", - отметил Владимир Макей.-0-