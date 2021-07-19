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Новое сборочное производство белорусских тракторов должно в сентябре появиться в Молдове

19.07.2021 10:07 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое сборочное производство белорусских тракторов должно в сентябре появиться в Молдове. Об этом сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Молдове Анатолий Калинин, передает корреспондент БЕЛТА.

В Молдове уже работают три сборочных производства белорусской техники: троллейбусов, тракторов средней мощности и тракторов для работы на виноградниках.

"У нас в планах открыть в сентябре еще одно сборочное производство белорусских тракторов, это будут более мощные трактора", - рассказал Анатолий Калинин.

Кроме того, в течение года в Молдове планируется открыть сборочное производство могилевских лифтов. В перспективах - организация сборки витебских подъемников.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В Молдове уже работают три сборочных производства белорусской техники: троллейбусов, тракторов средней мощности и тракторов для работы на виноградниках.
 
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