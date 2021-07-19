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А. Червяков: Положительно сказываются растущие рынки и заказы вперед на 2-3 месяца для белорусских предприятий
19.07.2021 10:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЗа первое полугодие рост ВВП в Беларуси составил 3,3 %. Существенный вклад в экономическое развитие внесла промышленность. У нее до 80 % в копилке ВВП. Это в
Особое внимание импортозамещению. За 5 месяцев по этой программе выпущено товаров на 5 миллиардов долларов
Годовая программа выполнена на четверть.
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А. Червяков: Положительно сказываются растущие рынки и заказы вперед на 2-3 месяца для белорусских предприятий
За первое полугодие рост ВВП в Беларуси составил 3,3 %. Существенный вклад в экономическое развитие внесла промышленность. У нее до 80 % в копилке ВВП. Это в "Главном...
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