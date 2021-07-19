ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

А. Червяков: Положительно сказываются растущие рынки и заказы вперед на 2-3 месяца для белорусских предприятий

19.07.2021 10:37 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

За первое полугодие рост ВВП в Беларуси составил 3,3 %. Существенный вклад в экономическое развитие внесла промышленность. У нее до 80 %  в копилке ВВП. Это в "Главном эфире" заявил министр экономики Александр Червяков. По его словам, положительно сказываются растущие рынки и заказы вперед на 2-3 месяца для наших предприятий. Параллельно Минэкономики разрабатывает и новые направления для продаж, если белорусские производители столкнутся с санкционным давлением.

Особое внимание импортозамещению. За 5 месяцев по этой программе выпущено товаров на 5 миллиардов долларов
Годовая программа выполнена на четверть.


Читайте также:


 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За первое полугодие рост ВВП в Беларуси составил 3,3 %. Существенный вклад в экономическое развитие внесла промышленность. У нее до 80 %  в копилке ВВП. Это в "Главном...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Без первоначального взноса и с небольшими переплатами. Рассказываем, опасно ли покупать квартиру через кооператив и как работает эта схема
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by