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Особое внимание импортозамещению. За 5 месяцев по этой программе выпущено товаров на 5 миллиардов долларов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Червяков: Положительно сказываются растущие рынки и заказы вперед на 2-3 месяца для белорусских предприятий За первое полугодие рост ВВП в Беларуси составил 3,3 %. Существенный вклад в экономическое развитие внесла промышленность. У нее до 80 % в копилке ВВП. Это в "Главном...

За первое полугодие рост ВВП в Беларуси составил 3,3 %. Существенный вклад в экономическое развитие внесла промышленность. У нее до 80 % в копилке ВВП. Это взаявил министр экономики Александр Червяков. По его словам, положительно сказываются растущие рынки и заказы вперед на 2-3 месяца для наших предприятий. Параллельно Минэкономики разрабатывает и новые направления для продаж, если белорусские производители столкнутся с санкционным давлением.Годовая программа выполнена на четверть.