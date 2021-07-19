ЕАБР прогнозирует замедление роста ВВП и повышение ставки рефинансирования в Беларуси

Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует замедление темпов роста белорусской экономки во второй половине 2021 года, а также повышение ставки рефинансирования до 10%. Об этом говорится в обзоре новостей экономик стран операций ЕАБР.

По расчетам экспертов банка, белорусская экономика с июня начала замедляться.

«Рост ВВП Беларуси замедлился примерно до 3,8% год к году в июне с более чем 5% в мае и по итогам полугодия составил 3,3% год к году», - пишут аналитики, добавляя, что с устранением сезонных колебаний изменения ВВП в июне и мае оцениваются около 0%.

«Это может свидетельствовать о завершении процесса восстановления экономической активности», - продолжили эксперты. Они говорят, что во второй половине текущего года ожидается замедление белорусской экономики.

Национальный банк Беларуси с 21 июля повысил ставку рефинансирования до 9,25%. В связи со значительным превышением инфляцией целевого ориентира (9,9% год к году в июне - при цели не более 5% по году) и ростом инфляционных ожиданий, денежно-кредитные условия в стране ужесточаются.

«Повышение ставки (прим. - рефинансирования) наряду с увеличением расчетных величин стандартного риска окажет сдерживающее воздействие на потребительскую и инвестиционную активность. ЕАБР допускает дальнейшее повышение ставки рефинансирования в этом году, вплоть до 10% (и даже выше при определенных условиях), если реализуются инфляционные риски и годовая инфляция закрепится вблизи 10%», - прогнозируют эксперты ЕАБР.

Напомним, валовой внутренний продукт Беларуси в январе-мае вырос на 3,1%. Темпы роста ВВП ускорялись: по итогам четырех месяцев он увеличился на 2,5%.