ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ЕАБР прогнозирует замедление роста ВВП и повышение ставки рефинансирования в Беларуси

19.07.2021 11:37 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует замедление темпов роста белорусской экономки во второй половине 2021 года, а также повышение ставки рефинансирования до 10%. Об этом говорится в обзоре новостей экономик стран операций ЕАБР.

По расчетам экспертов банка, белорусская экономика с июня начала замедляться.

«Рост ВВП Беларуси замедлился примерно до 3,8% год к году в июне с более чем 5% в мае и по итогам полугодия составил 3,3% год к году», - пишут аналитики, добавляя, что с устранением сезонных колебаний изменения ВВП в июне и мае оцениваются около 0%.

«Это может свидетельствовать о завершении процесса восстановления экономической активности», - продолжили эксперты. Они говорят, что во второй половине текущего года ожидается замедление белорусской экономики.

Национальный банк Беларуси с 21 июля повысил ставку рефинансирования до 9,25%. В связи со значительным превышением инфляцией целевого ориентира (9,9% год к году в июне - при цели не более 5% по году) и ростом инфляционных ожиданий, денежно-кредитные условия в стране ужесточаются.

«Повышение ставки (прим. - рефинансирования) наряду с увеличением расчетных величин стандартного риска окажет сдерживающее воздействие на потребительскую и инвестиционную активность. ЕАБР допускает дальнейшее повышение ставки рефинансирования в этом году, вплоть до 10% (и даже выше при определенных условиях), если реализуются инфляционные риски и годовая инфляция закрепится вблизи 10%», - прогнозируют эксперты ЕАБР.

Напомним, валовой внутренний продукт Беларуси в январе-мае вырос на 3,1%. Темпы роста ВВП ускорялись: по итогам четырех месяцев он увеличился на 2,5%.

При этом международные финансовые институты полагают, что белорусской экономике в текущем годупредстоят трудности, связанные с ростом инфляции, падением экономики и доходов граждан.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует замедление темпов роста белорусской экономки во второй половине 2021 года, а также повышение ставки рефинансирования...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Срок санации судостроительного завода в Пинске продлен до 2026 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by