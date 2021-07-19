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ЕАБР прогнозирует замедление роста ВВП и повышение ставки рефинансирования в Беларуси
19.07.2021 11:37 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует замедление темпов роста белорусской экономки во второй половине 2021 года, а также повышение ставки рефинансирования до 10%. Об этом
По расчетам экспертов банка, белорусская экономика с июня начала замедляться.
«Рост ВВП Беларуси замедлился примерно до 3,8% год к году в июне с более чем 5% в мае и по итогам полугодия составил 3,3% год к году», - пишут аналитики, добавляя, что с устранением сезонных колебаний изменения ВВП в июне и мае оцениваются около 0%.
«Это может свидетельствовать о завершении процесса восстановления экономической активности», - продолжили эксперты. Они говорят, что во второй половине текущего года ожидается замедление белорусской экономики.
Национальный банк Беларуси с 21 июля
«Повышение ставки (прим. - рефинансирования) наряду с увеличением расчетных величин стандартного риска окажет сдерживающее воздействие на потребительскую и инвестиционную активность. ЕАБР допускает дальнейшее повышение ставки рефинансирования в этом году, вплоть до 10% (и даже выше при определенных условиях), если реализуются инфляционные риски и годовая инфляция закрепится вблизи 10%», - прогнозируют эксперты ЕАБР.
Напомним, валовой внутренний продукт Беларуси в январе-мае
При этом международные финансовые институты
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Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует замедление темпов роста белорусской экономки во второй половине 2021 года, а также повышение ставки рефинансирования...
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