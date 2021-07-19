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Срок санации судостроительного завода в Пинске продлен до 2026 года

19.07.2021 11:39 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок санации ОАО "Пинский ордена Знак Почета судостроительно-судоремонтный завод" продлен до 15 мая 2026 года. Ходатайство Министерства транспорта и коммуникаций согласовано постановлением Совета Министров №405 от 15 июля 2021 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Кроме того, согласовано ходатайство Минского облисполкома о продлении до 1 сентября 2021 года срока санации общества с дополнительной ответственностью "Белавтозапчасть".

ОАО "Пинский ордена Знак Почета судостроительно-судоремонтный завод" - одно из старейших предприятий Беларуси. Пароходостроительный завод в Пинске был основан в 1885 году.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Кроме того, согласовано ходатайство Минского облисполкома о продлении до 1 сентября 2021 года срока санации общества с дополнительной ответственностью...
 
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