Источник материала: БелТА

19 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В первом полугодии 2021 года поступления в бюджет от деятельности Гродненской региональной таможни увеличились на 20%, сообщили БЕЛТА в таможне.

За 6 месяцев 2021 года от деятельности Гродненской региональной таможни в республиканский бюджет поступило Br290 млн. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"В целях создания условий для добросовестных субъектов внешнеэкономической деятельности таможней совершенствуется инфраструктура, автоматизируются таможенные процессы, сокращается время выпуска товаров. Все это способствует в том числе и повышению товаропотока. Этот показатель в регионе в первом полугодии возрос более чем на 11%", - рассказали в таможне.

Всего через пункты пропуска Гродненской региональной таможни железнодорожным и автомобильным транспортом за январь - июнь 2021 года перемещено 17,5 млн т товаров.-0-