ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь и Казахстан обсудили новые подходы к госпланированию и прогнозированию

19.07.2021 12:17 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Казахстан обсудили новые подходы к государственному планированию и прогнозированию. Об этом шла речь во время онлайн-встречи министра экономики Беларуси Александра Червякова с министром национальной экономики Казахстана Асетом Иргалиевым, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минэкономики.

"В ходе переговоров Александр Червяков обсудил с казахстанским коллегой новые подходы к государственному планированию и прогнозированию, в том числе с использованием инструментов проектного управления. Такие инструменты делают госуправление более эффективным и повышают экономическую устойчивость стран. В результате участники встречи договорились об обмене опытом с казахстанскими коллегами в данных вопросах", - отметили в ведомстве.

В завершение переговоров министр экономики подтвердил заинтересованность белорусской стороны в продолжении сверки позиций в сфере взаимных интересов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В завершение переговоров министр экономики подтвердил заинтересованность белорусской стороны в продолжении сверки позиций в сфере взаимных интересов.
 
Новости дня
Новости экономики
 
ЕАБР прогнозирует замедление роста ВВП и повышение ставки рефинансирования в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by