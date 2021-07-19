Беларусь и Казахстан обсудили новые подходы к госпланированию и прогнозированию

Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Казахстан обсудили новые подходы к государственному планированию и прогнозированию. Об этом шла речь во время онлайн-встречи министра экономики Беларуси Александра Червякова с министром национальной экономики Казахстана Асетом Иргалиевым, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минэкономики.

"В ходе переговоров Александр Червяков обсудил с казахстанским коллегой новые подходы к государственному планированию и прогнозированию, в том числе с использованием инструментов проектного управления. Такие инструменты делают госуправление более эффективным и повышают экономическую устойчивость стран. В результате участники встречи договорились об обмене опытом с казахстанскими коллегами в данных вопросах", - отметили в ведомстве.

В завершение переговоров министр экономики подтвердил заинтересованность белорусской стороны в продолжении сверки позиций в сфере взаимных интересов.-0-